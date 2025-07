Beneïda sigui la revolta a Gilead

Publicat per M.M. NOVAU Creat: Actualitzat:

Poc devia sospitar l’escriptora i activista canadenca Margaret Atwood que la seua novel·la El conte de la criada arribés a convertir-se en un dels fenòmens televisius més populars dècades després de la publicació, l’agost del 1985. La seua distopia ens va presentar un sistema patriarcal teocràtic, propiciat per una taxa de natalitat en declivi a causa de la infertilitat de la majoria de les dones, en el qual aquelles que sí que tenien la possibilitat de procrear eren forçades a una vida de servei també sexual a fi de repoblar la República de Gilead, un país sorgit dels antics i fragmentats Estats Units.

Encapçalant aquesta casta, batejada com les Criades, trobem la nostra protagonista principal, June Osborn (Elisabeth Moss), que després de cinc temporades tenint-nos enganxats als seus fallits intents de recuperar la seua filla Hannah (Jordana Blake) torna amb tota la intenció de derrocar el govern de Gilead.

No obstant, malgrat mantenir-se la qualitat fotogràfica tan ben casada amb la banda sonora i les grans expectatives que se’ns brinden en aquesta entrega final, hi queda també un cert halo de déjà-vu: es repeteixen, sense resoldre’s, arcs constants com la separació de June i Luke (O-T Fagbenle), el dilema romàntic d’aquesta amb Nick (Max Minghella) i la fluctuant lleialtat de Serena Joy (Yvonne Strahovski) cap a un bàndol o un altre segons conveniència, així com els estrepitosos fracassos de la xarxa de resistència clandestina Mayday.

Personalment, estant d’acord amb aquells que consideren que la trama s’ha provat d’estirar massa i que després de la mort de Fred Waterford (Joseph Fiennes) en la quarta part no s’ha trobat encara un antagonista a la seua altura, reconec que l’arrancada és fluixa. Tanmateix, el millor està per arribar –concretament a partir del sisè episodi, en el qual el protagonisme de June començarà a prendre veritable forma.

D’altra banda, només queda per avançar que Bruce Miller (Eureka, Alphas), l’encarregat de portar a terme la futura seqüela –basada en el llibre Els testaments, segona part de la novel·la original i que no va veure la llum fins al 2019–, ja ha avançat canvis respecte a la primera entrega, amb la tia Lydia Clements (Ann Lowd) com una de les principals protagonistes en un món totalment oposat, emmarcat quinze anys després de la revolució a Gilead i de la qual per fi ha arribat l’ocasió de disfrutar.

‘Matabot’ aterrarà a Apple TV+ el 16 de maig amb Skarsgård

Apple TV+ ha llançat el tràiler de Matabot, basada en la saga literària Els diaris de Matabot de Martha Wells, anunciant l’estrena per al 16 de maig. Dirigit pels germans Chris i Paul Weitz (La brúixola daurada) i amb Alexander Skarsgård (Piscina infinita) al capdavant del repartiment, la trama gira entorn d’un robot dedicat a la seguretat que adquireix el lliure albir després d’autopiratejar-se. Entre d’altres, a l’elenc s’afegeixen Noma Dumezweni, David Dastmalchian, Sabrina Wu, Akshay Khanna i Tattiawna Jones.

Brad Pitt i Netflix negocien el retorn d’‘Adolescentes’ (T2)

Brad Pitt ha iniciat les negociacions amb Netflix per dur a terme la segona part d’Adolescentes amb la seua productora Plan B Entertainment, fundada el 2002 i copartícip de la primera entrega. Segons els copresidents d’aquesta, Dede Gardner i Jeremy Kleiner, els objectius són “una nova versió, ampliar la visió, mantenir-se fidels al seu ADN i no ser repetitius”.

HBO anuncia que ‘The Last of Us’ tindrà una tercera temporada

A escassos dies de l’estrena de la segona temporada, HBO ja ha anunciat la renovació de The Last of Us (2023) per a una tercera part. Tal com ja va advertir el seu showrunner, Craig Mazin, tot sembla apuntar que, a causa de la complexitat de la trama, l’adaptació del segon videojoc de la franquícia creada per l’estudi Naughty Dog es dividirà en dos entregues.