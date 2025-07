‘60 minuts’ descobreix les víctimes de l’estafa Juicy Fields

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El programa 60 minuts del Canal 33 dedica aquesta nit (23.05 hores) un nou episodi al col·lapse el 2022 de Juicy Fields, una plataforma en la qual inversors d’arreu del món creien que estaven finançant un projecte visionari de cultiu de cànnabis medicinal. Tanmateix, van ser víctimes d’una estafa que va defraudar més de 180.000 persones a tot el món i va suposar una pèrdua total de 645 milions d’euros.

Així, aquest documental, que porta per títol Juicy Fields, l’engany rus, explica com un informant d’alt rang d’una xarxa criminal russa es reuneix amb periodistes danesos en una casa segura i situada als boscos de Finlàndia, per revelar tota mena de jugades que els estafadors van posar en pràctica, i com de la mateixa forma i en termes més generals el crim organitzat rus va estar operant a Europa fins fa no gaires anys.