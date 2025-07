‘Universo Calleja’ viatja a Egipte amb Laura Escanes, Bisbal i José Mota

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El Caire serà el punt de partida d’un nou viatge d’Universo Calleja, demà a Telecinco a les 23.00. L’aventurer lleonès estarà acompanyat aquesta vegada pels humoristes José Mota i Eva Hache, la influencer i presentadora Laura Escanes, el cineasta Santiago Segura, la periodista i presentadora Mercedes Milá, les actrius Belén Rueda i Rossy de Palma i el cantant David Bisbal. El presentador i els seus acompanyants visitaran en aquesta ocasió la Vall dels Reis, passejaran en camell i bussejaran al mar Roig. A més, experimentaran moments únics, com gaudir d’una piràmide de la millor manera, a soles. Els convidats del programa agafen el relleu de TheGrefg, Omar Montes i Ágatha Ruiz de la Prada per, com va passar amb el viatge pel Nepal, formar part en una mesura o una altra d’un recorregut que aquesta vegada acabarà a la Muntanya Sinaí.