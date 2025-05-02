ENTREVISTES
L’etòloga Jane Goodall, convidada estrella de ‘La revuelta’
Una de les científiques i activistes més rellevants de les últimes dècades, Jane Goodall, va visitar el plató de La revuelta dimecres a la nit. Goodall, que va ser la primera investigadora que es va atrevir a integrar-se en un grup de ximpanzés salvatges, va conversar i va fer broma amb David Broncano. “Les baralles de ximpanzés em recorden certs polítics”, va dir l’etòloga britànica de 91 anys, que van ensenyar al presentador la salutació dels simis. Un dels seus obsequis per al programa va ser el pal original amb què un ximpanzé accedia a termiters i formiguers per extreure’n els insectes. D’altra banda, l’actriu Amparo Larrañaga, que representa al Teatro Maravillas de Madrid l’obra FitzRoy, és la convidada d’avui a Plano general, a les 22.00, a La 2. A continuació, Historia de nuestro cine ha programat dos pel·lícules sobre les noves masculinitats.