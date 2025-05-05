DOCUMENTALS
El Canal 33 explora les irregularitats i interrogants del pantà de Rialb
Per què l’embassament de Rialb es va construir en un terreny de risc sísmic, amb roca argilenca i sorrenca? I per què es va construir a tan poca altura que, quan el nivell baixa, cal bombar l’aigua per enviar-la al canal Segarra-Garrigues? El documental Rialb, l’últim pantà, que recupera el Canal 33 aquesta pròxima matinada, explora els interrogants oberts sobre el segon embassament més gran de Catalunya. La CHE va activar el dia 22 al migdia el pla d’emergència en fase 1 després de detectar filtracions a l’estrep (part de la presa que es recolza al pendent) a la part alta del marge esquerre del dic i va començar a treballar per segellar la fuita d’aigua. Es tracta de la primera vegada que s’activa el pla d’emergència al pantà, que té capacitat per a 403 hectòmetres cúbics d’aigua (de fet, emmagatzema 398 hm) i es va inaugurar fa just 25 anys.