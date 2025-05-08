ESTRENES
L’il·lusionista de Solsona Pere Rafart estrena programa a TV3
L'il·lusionista solsoní, dues vegades subcampió mundial de card magic, recorrerà els indrets més màgics de Catalunya en un programa de vuit episodis
Pere Rafart, il·lusionista originari de Solsona, debuta aquesta nit a la programació de TV3 amb el seu nou programa 'Tria una carta'. L'espai, que s'emetrà a les 22.50 hores, seguirà Rafart i el seu company Pau Martínez en un viatge per Catalunya mentre es preparen pel campionat mundial de màgia que tindrà lloc aquest estiu a la ciutat italiana de Torí.
Durant vuit episodis, el mag solsoní recorrerà diversos indrets del territori català, incloent-hi comarques de Ponent, en cerca d'inspiració per crear nous trucs i perfeccionar el seu art. El format del programa combina l'il·lusionisme amb el gènere documental, on Rafart coneixerà persones que l'ajudaran en els seus entrenaments màgics. Com a element distintiu, cada capítol comptarà amb un convidat especial que visitarà El Rei de la Màgia, l'emblemàtica botiga barcelonina que regenta Rafart i que ostenta el títol de ser la més antiga del món dedicada a l'il·lusionisme, amb una història que es remunta al 1878.
Una trajectòria brillant en el món de la màgia
Als seus 36 anys, el talent lleidatà ja compta amb un impressionant palmarès professional. Rafart s'ha consolidat com una de les figures més destacades de la màgia catalana, havent aconseguit proclamar-se subcampió mundial de card magic en dues ocasions, els anys 2018 i 2022, en el prestigiós concurs organitzat per la Federació Internacional d'Entitats de Màgia (FISM). Aquest nou projecte televisiu suposa una oportunitat per apropar l'art de l'il·lusionisme al gran públic, mentre mostra la preparació d'un professional d'elit davant una competició internacional.