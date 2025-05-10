POLÈMICA
El consell d’informatius d’RTVE critica ‘La familia de la tele’
El consell d’informatius d’RTVE va llançar ahir una dura crítica a La familia de la tele com a resposta que el programa de La 1 enviés la seua reportera Marta Riesco a Roma per seguir la resolució del conclave, amb l’elecció del papa Lleó XIV. El consell, que representa els professionals de la informació de la corporació, va comunicar que “urgeix a la presidència i al consell d’administració d’RTVE actuar perquè el programa La familia de la tele no minvi la credibilitat” dels seus serveis informatius ni perjudiqui la seua imatge de marca. Es va afegir així a dos periodistes com María Escario i Ángeles Caso, que hores abans ja havien criticat públicament La familia de la tele per emetre’s a la televisió pública. “Ni el to ni la forma no són el que s’espera d’una televisió pública en un esdeveniment d’aquesta importància”, va assegurar el consell.