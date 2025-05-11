FESTA
Lleida Televisió emet en directe la celebració de la Batalla de Flors
Lleida Televisió emet avui, a les 18.00 h, la Batalla de Flors, un dels actes més clàssics i estimats de la festa major de Lleida. La tarda del dia de Sant Anastasi, aquesta batalla festiva, que aquest any canviarà excepcionalment d’ubicació a la rambla Doctora Castells, reuneix diferents carrosses d’entitats i comparses, grups d’animació i música. Tots ells estan encapçalats pel Marraco, els gegants i els capgrossos per fer les habituals tres voltes al circuit i omplir-ho tot de confeti, color i festa. Lleida Televisió ha estrenat amb motiu de la festa major un vídeo amb el Marraco com a protagonista. Fet amb intel·ligència artificial, s’hi mostra com el Marraco surt enfadat de la cova, però canvia d’humor quan es veu envoltat de l’ambient festiu de la ciutat. Pot veure’s als espais publicitaris de Lleida Televisió i a les seues xarxes socials.