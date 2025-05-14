CONCURSOS
TV3 estrena avui ‘Soc i seré’, el nou programa d’Àngel Llàcer
El primer capítol de Soc i seré, avui a les 22.05 a TV3, suposa l’inici d’una competició en la qual 100 aspirants lluitaran per demostrar qui en sap més de Catalunya. En el primer programa, que està presentat per Àngel Llàcer i Júlia Bonjoch, els aspirants es dividiran en dos equips de 50 per enfrontar-se en un repte geogràfic i un altre de cant coral, en aquest acompanyats per Manu Guix i Elena Gadel. Només un equip, el Seny o la Rauxa, seguirà al programa i serà molt més a prop dels 20.000 euros de premi. El pati d’armes, la fossa i el mirador del castell d’Hostalric són alguns dels escenaris en els quals els aspirants es jugaran l’accés. Uns espais emblemàtics que també trepitjaran personalitats de la cultura catalana com Mercè Sampietro i Joan Pera. Al segon capítol, els barbarismes en el català i els gegants seran els protagonistes.