LA
‘Anatomía de...’ recorda el fenomen Chikilicuatre
El programa Anatomía de... presentat per Mamen Mendizábal farà un viatge al passat (21.30 / La Sexta) per rememorar un dels episodis més pintorescos de la història d’Espanya i els intèrprets que l’han representat a Eurovisió. El gener del 2008 va sorgir Rodolfo Chikilicuatre, un dels personatges interpretats per l’actor i humorista català David Fernández, que quan va fer aquesta primera aparició a La Sexta ningú no podia imaginar que acabaria arribant a actuar en un concurs de prestigi i de fama mundial com Eurovisió quatre mesos després, quan els responsables de RTVE van decidir que aquell any el representant al festival l’havien d’elegir els espectadors. L’Anatomía de... d’aquesta setmana és la història d’una broma que va acabar convertint-se en un dels fenòmens virals i mediàtics més grans dels últims anys.