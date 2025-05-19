TV3
Pellicer deixarà el ‘Telenotícies’, que tindrà tres nous presentadors
Ramon Pellicer, que al novembre compleix 65 anys, abandonarà el Telenotícies de TV3, que després de l’estiu presentarà tres noves cares, que se situaran al capdavant de les tres edicions d’aquest informatiu. El TN migdia estarà presentat de dilluns a divendres per Anna Garnatxe i Xavi Coral i els dissabtes i els diumenges per Júlia López i Joan Raventós. El TN vespre comptarà amb dos cares visibles: Toni Cruanyes i Raquel Sans. El primer el conduirà de dilluns a dijous i la segona, de divendres a diumenge, amb l’objectiu de donar més valor a la informació durant els caps de setmana. Per la seua part, Núria Solé es manté de dilluns a divendres al TN comarques, que continuarà posant el centre d’atenció més enllà de la capital. Ramon Pellicer, que va debutar a TV3 el 1988 presentant els informatius del migdia, continuarà vinculat als formats de 3CAT.