MÚSICA
Eurovisió obrirà un “ampli debat” després de la polèmica sobre Israel
Martin Green, director d’Eurovisió, va assegurar ahir que “ara que l’esdeveniment ha acabat tindrem un ampli debat amb les emissores participants per reflexionar i obtenir opinions com a part del nostre procés de planificació per a l’any que ve”, després de la polèmica amb els vots a Israel. Tanmateix, va assenyalar que “la UER és una associació d’organismes emissors de servei públic, no de governs”. A més d’RTVE, Bèlgica i Islàndia han demanat una auditoria del televot, després que Israel s’emportés la màxima puntuació.
Quant al patrocini de l’empresa israeliana Moroccanoil, fonts d’Eurovisió van defensar que és una “empresa global amb seu a Nova York”. Sí que van admetre que el govern israelià va portar a terme una campanya de publicitat. A Espanya, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va acusar ahir Pedro Sánchez de fer d’Eurovisió el “nou Franco del Govern”, en un moment en què s’estan succeint “escàndols” i fets “vergonyants”.
D’altra banda, Melody, que no va estar a La revuelta dilluns a la nit en una entrevista pactada des de fa dos mesos, no creu que en sortís perjudicada. “La música sempre està per damunt de tot”, va dir a Telecinco la cantant, que tornarà als escenaris el dia 31 a la localitat malaguenya d’Antequera.