ESPORTS
El partit de Catalunya contra Costa Rica, aquesta tarda a TV3
TV3 emet avui en directe, a partir de les 18.50 des de l’Estadi Johan Cruyff de Sant Joan Despí, el partit amistós entre les seleccions masculines de futbol de Catalunya i Costa Rica. Gerard Martín, Eric García i Pau Víctor són els jugadors del FC Barcelona convocats pel tècnic Gerard López, mentre que el club més representat és l’Espanyol, amb quatre futbolistes: Joan Garcia, Pol Lozano, Edu Expósito i Jofre Carreras. Per la seua part, l’altre club català de la Lliga, el Girona, aporta a la selecció uns altres tres jugadors: Arnau Martínez, David López i Oriol Romeu. El duel amistós d’aquest any s’emmarca dins de les celebracions del 125 aniversari de la Federació Catalana de Futbol i la seua narració va a càrrec de Jordi Sunyer.
D’altra banda, Movistar Plus emet, a les 21.00, la final de la Conference League, que disputa el Betis contra el Chelsea.