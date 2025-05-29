AUDIOVISUALS
Lleida Televisió, al Regne Unit per estrènyer llaços amb grans empreses com la BBC
Forma part d’una delegació catalana per fomentar la seua estratègia internacional.
El director de la cadena, Òscar Fernández, visita hubs tecnològics i estudis punters de Londres
Lleida Televisió forma part de la delegació de 25 empreses i institucions catalanes del món audiovisual que han viatjat a Londres i Manchester per conèixer ecosistemes tecnològics de referència, explorar col·laboracions i posicionar Catalunya com a hub d’innovació i producció audiovisual al sud d’Europa.
El director de Lleida Televisió, Òscar Fernández, que representa a la cadena del Grup SEGRE en aquesta missió al costat de grans empreses del sector audiovisual català, ha posat en valor que aquesta acció reforça Lleida Televisió en el seu treball per a ser un referent a Catalunya.
La delegació, que també compta amb Miquel Herrada, cap d'operacions de la Xarxa de Televisions Locals, visitarà durant aquests dies el MediaCityUK, els estudis de la BBC, el centre tecnològic Digital Catapult i el Royal College of Art amb l’objectiu de reforçar el posicionament internacional del sector audiovisual català i impulsar les connexions estratègiques amb els agents clau de la indústria britànica.
Durant aquestes visites hi haurà experiències immersives, juntament amb productores i estudis que treballen per a òperes, concerts i desfilades de moda, i infraestructures per a la producció de continguts com la captura volumètrica i la intel·ligència artificial.
La delegació catalana també coneixerà un estudi centrat en la creació de metahumans interactius generats per IA i el Double Negative (DNEG), especialitzat en efectes visuals d’alta qualitat i responsable de grans èxits com The Last of Us i Interstellar.
A més de Lleida Televisió, la resta del Clúster Audiovisual de Catalunya i Acció, l’agència per a la competitivitat de la Generalitat, hi ha representants d’empreses com Gestmusic, Lavinia, XAL, 3cat, Parc Audiovisual de Catalunya i Mediapro.