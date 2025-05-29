SEGRE

AUDIOVISUALS

Lleida Televisió, al Regne Unit per estrènyer llaços amb grans empreses com la BBC

Forma part d’una delegació catalana per fomentar la seua estratègia internacional.  

El director de la cadena, Òscar Fernández, visita hubs tecnològics i estudis punters de Londres

SEGRE REDACCIÓ
Publicat per
Segre

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Lleida Televisió forma part de la delegació de 25 empreses i institucions catalanes del món audiovisual que han viatjat a Londres i Manchester per conèixer ecosistemes tecnològics de referència, explorar col·laboracions i posicionar Catalunya com a hub d’innovació i producció audiovisual al sud d’Europa. 

El director de Lleida Televisió, Òscar Fernández, que representa a la cadena del Grup SEGRE en aquesta missió al costat de grans empreses del sector audiovisual català, ha posat en valor que aquesta acció reforça Lleida Televisió en el seu treball per a ser un referent a Catalunya.

La delegació, que també compta amb Miquel Herrada, cap d'operacions de la Xarxa de Televisions Locals, visitarà durant aquests dies el MediaCityUK, els estudis de la BBC, el centre tecnològic Digital Catapult i el Royal College of Art amb l’objectiu de reforçar el posicionament internacional del sector audiovisual català i impulsar les connexions estratègiques amb els agents clau de la indústria britànica. 

Òscar Fernández, director de Lleida Televisió, amb la resta de la delegació als estudis de la BBC.

Òscar Fernández, director de Lleida Televisió, amb la resta de la delegació als estudis de la BBC.

Durant aquestes visites hi haurà experiències immersives, juntament amb productores i estudis que treballen per a òperes, concerts i desfilades de moda, i infraestructures per a la producció de continguts com la captura volumètrica i la intel·ligència artificial. 

La delegació catalana també coneixerà un estudi centrat en la creació de metahumans interactius generats per IA i el Double Negative (DNEG), especialitzat en efectes visuals d’alta qualitat i responsable de grans èxits com The Last of Us i Interstellar.

A més de Lleida Televisió, la resta del Clúster Audiovisual de Catalunya i Acció, l’agència per a la competitivitat de la Generalitat, hi ha representants d’empreses com Gestmusic, Lavinia, XAL, 3cat, Parc Audiovisual de Catalunya i Mediapro.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking