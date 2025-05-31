ENTREVISTES
Àngel Llàcer presenta avui ‘Col·lapse’, que rep Jordi Basté
Àngel Llàcer serà l’encarregat de presentar avui Col·lapse, el programa que emet TV3 a partir de les 22.05, substituint Ricard Ustrell. Llàcer entrevistarà Jordi Basté, director i presentador d’El món a RAC1, i competència d’Ustrell. També hi assistiran Carlos Latre i el mateix Ustrell, a més de Juliana Canet i les Mamarazzis. Llàcer té experiència a TV3, ja que presenta el concurs Soc i seré, però aquesta serà la seua primera vegada al comandament del programa d’entrevistes i actualitat. És un canvi temporal i que està motivat pel viatge d’Ustrell seguint la gira del president Illa pel Japó i Corea del Sud. El viatge d’Ustrell al Japó, en el marc de la cobertura especial d’El matí de Catalunya Ràdio a la gira d’Illa ha deixat alguna anècdota, ja que el presentador habitual de Col·lapse va ser convidat a abandonar un restaurant local quan va començar a emetre.