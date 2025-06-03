DOCUMENTALS
TV3 recorda l’accident més greu de la història de l’automobilisme
La llegendària cursa de les 24 Hores de Le Mans, a França, va viure el 1955 un malson quan el Mercedes de Pierre Levegh va xocar amb un Austin Healey i va volar cap a les grades plenes del circuit. A part del pilot, van morir 82 persones més i hi va haver més de 120 ferits. Encara avui es considera la tragèdia més greu de la història de l’automobilisme. Le Mans, la tragèdia del 55, el documental de Nits sense ficció de TV3 avui a les 22.05, investiga l’accident, que encara té respostes pendents, en record de les víctimes. El director del reportatge, Emmanuel Reyé, va créixer en una d’aquestes famílies marcades per la tragèdia ja que va perdre dos oncles, i intenta descobrir per què hi ha tant secretisme sobre els fets, en els quals van intervenir interessos econòmics i polítics. No hi va haver responsables i, per tant, es va procedir al sobreseïment del cas.