Jordi Hurtado deixa 'Saber y ganar'... els caps de setmana: "Tinc ganes d’una miqueta de descans"
El mític presentador continuarà de dilluns a divendres mentre que Rodrigo Vázquez ('El Cazador') assumirà les emissions de dissabte i diumenge a partir de setembre
Jordi Hurtado, l’emblemàtic rostre de 'Saber y Ganar', deixarà de presentar el programa els caps de setmana a partir de setembre, cedint el testimoni a Rodrigo Vázquez, actual conductor d''El Caçador'. La notícia ha estat anunciada aquest dijous per RTVE en una roda de premsa celebrada a Torrespaña, on el veterà presentador ha manifestat el seu desig de "tenir una miqueta de descans" després de 28 anys al capdavant del popular concurs cultural.
Durant l’acte, que ha comptat amb la presència de María Eizaguirre, directora de Comunicació i Participació de RTVE, i d’Anaïs i Abigail Schaaff, codirectores del programa, Hurtado ha explicat que va ser ell mateix qui va proposar aquest canvi per als caps de setmana. "És simplement baixar una miqueta la intensitat", ha assenyalat el presentador català, qui ha reconegut que "són moltes hores d’enregistrament" i "molts anys sense caps de setmana".
"Tinc la família ja desesperada, que tots els dissabtes i diumenges te’ls passes allà amb els concursants", ha confessat Hurtado, destacant que actualment "hi ha més bogeria" en el programa i "una capacitat de treball immensa". El presentador ha indicat que pot arribar a dedicar fins dos hores per gravar un programa de 45 minuts. "És molt intens", ha subratllat, encara que ha deixat clar que no es planteja la jubilació.
Un plató renovat i nou presentador per als caps de setmana
A partir de l’1 de setembre, 'Saber y Ganar' estrenarà un decorat "més lluminós" i una renovada imatge gràfica. Hurtado ha avançat que el primer programa amb el nou plató serà "especial" i ha expressat la seua satisfacció per poder "romandre com a presentador d’un format cultural d’entreteniment, que arriba a tothom" i que constitueix "una gran marca de televisió pública".
Respecte a la seua relació amb Rodrigo Vázquez, Hurtado ha assegurat que manté "molt bona relació" amb el seu company, a qui considera un "gran" professional que "domina perfectament el gènere" i que és "ideal" per al programa perquè "ho té tot". Entre bromes, ha revelat el seu secret per mantenir la seua característica imatge juvenil: "És xocolate. Però negre, negre, negre".
Rodrigo Vázquez afronta el repte amb il·lusió
Per la seua part, el presentador gallec s’ha mostrat "il·lusionat" davant d’aquest nou desafiament professional, afirmant que per a ell aquest projecte és "tot un luxe". Vázquez ha agraït a RTVE la confiança dipositada en ell i ha reconegut que el seu gran repte a nivell personal és "aprendre" i no tant guanyar. "Tenir un espill tan proper aquí, de la talla de Jordi, també inspira", ha manifestat el conductor d'El Cazador', qui ja ha començat a visionar programes de 'Saber y Ganar' per preparar-se.
Anaïs Schaaff ha destacat que Hurtado i Vázquez formen un tàndem "meravellós" i ha anunciat que hi haurà modificacions en el concurs durant els caps de setmana perquè Rodrigo "faci seu el format" i "no se senti que està de substitut", permetent-li aportar "la seua personalitat".
Una trajectòria de rècord a la televisió espanyola
El concurs cultural de La 2, que va començar les seues emissions el 17 de febrer de 1997, és actualment el més veterà de la televisió a Espanya. Jordi Hurtado ha recordat amb "il·lusió" aquell primer programa i ha esmentat que aquesta setmana de juny es compleixen 40 anys del seu primer espai en l’Estudi 1 del centre de Sant Cugat del Vallès (Barcelona).
Quan li han preguntat si ha après molt durant aquestes gairebé tres dècades al capdavant del programa, Hurtado ha confessat que sí, ja que treballa amb coses "molt interessants", amb "coneixement" i amb "cultura". Tanmateix, descarta veure’s com a concursant: "No. Jo vull ser sempre de l’altre costat. Jo no jugo al Trivial. Seria repel·lent", ha sentenciat amb el seu característic sentit de l’humor.