ESPECIALS
La jornada sobre economia de BBVA i SEGRE, a Lleida Televisió
Lleida Televisió ofereix avui, a les 9.00, la jornada Decisions que creen valor, invertir en un nou entorn econòmic, organitzada per BBVA i Grup SEGRE dijous als cellers de Raimat. L’esdeveniment va comptar amb la ponència del director de Banca Privada de BBVA a Catalunya, Daniel Gómez, així com del seu responsable de Mercats a Espanya, Roberto Hernanz, i de l’economista en cap per a Espanya de BBVA Research, Miguel Cardoso. A les 11.45, Lleida Televisió emet l’acte inaugural de l’Any Duran i Sanpere, al Paranimf de la Universitat de Cervera. El canal del Grup SEGRE també retransmetrà avui, a partir de les 15.00, la segona edició del Memorial Dani Rodrigo de futbol, que es disputa a les instal·lacions de l’AEM. Per la seua part, el programa Lleida activa de les 21.00 se centrarà en el recent Congrés Català de Repoblament, celebrat a Sort.