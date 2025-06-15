SOCIETAT
TV3 aborda el gran impacte de PortAventura World
El programa 30 minuts de TV3 emet aquesta nit (22.05) el reportatge PortAventura, més enllà de l’atracció amb motiu del 30 aniversari d’aquest parc temàtic, que és tota una referència a nivell mundial, i la segona destinació turística més escollida durant els períodes vacacionals, i l’atracció més visitada de Catalunya després de la Sagrada Família, el monestir de Montserrat o el Museu del Barça. El treball també recorda els orígens de PortAventura, que va ser inaugurat el 1995, i forma part del centre recreatiu turístic de Salou i Vila-seca (Tarragona).
Per la seua part, 60 minuts presenta el documental Ucraïna: Sobre la pista dels botxins. Es tracta d’un programa que fa un resum de la guerra en aquest país, posant el focus en el conflicte amb Rússia i les conseqüències derivades d’aquesta complexa situació.