CONCURS
Els aspirants a ‘MasterChef’ cuinaran amb els seus éssers estimats
La següent entrega del concurs de cuina MasterChef arriba aquesta nit (a partir de les 23.00 hores) a La 1. Els aspirants hauran de preparar un plat de lliure elecció amb l’ajuda d’un dels seus éssers estimats i amb l’objectiu d’aconseguir el davantal daurat. Així mateix, el guanyador de la prova rebrà un forn per continuar cuinant a casa. El xef i membre del jurat del programa Jordi Cruz se sumarà al repte i cuinarà amb la seua mare. També està previst que, per alliberar tensions abans de la prova, la cantant i presentadora Ruth Lorenzo (que ja va participar en MasterChef Celebrity 7) condueixi un joc musical. Després, els concursants viatjaran fins a Alacant, Capital Espanyola de la Gastronomia 2025, on serviran un menú del xef Joaquín Baeza amb productes de la terra i, finalment, hauran de reproduir unes postres de Jordi Bordas.