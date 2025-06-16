SEGRE

CONCURS

Els aspirants a ‘MasterChef’ cuinaran amb els seus éssers estimats

Jordi Cruz cuinarà amb la seua mare al programa d’avui. - RTVE

Jordi Cruz cuinarà amb la seua mare al programa d’avui. - RTVE

Publicat per
REDACCIÓ

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

La següent entrega del concurs de cuina MasterChef arriba aquesta nit (a partir de les 23.00 hores) a La 1. Els aspirants hauran de preparar un plat de lliure elecció amb l’ajuda d’un dels seus éssers estimats i amb l’objectiu d’aconseguir el davantal daurat. Així mateix, el guanyador de la prova rebrà un forn per continuar cuinant a casa. El xef i membre del jurat del programa Jordi Cruz se sumarà al repte i cuinarà amb la seua mare. També està previst que, per alliberar tensions abans de la prova, la cantant i presentadora Ruth Lorenzo (que ja va participar en MasterChef Celebrity 7) condueixi un joc musical. Després, els concursants viatjaran fins a Alacant, Capital Espanyola de la Gastronomia 2025, on serviran un menú del xef Joaquín Baeza amb productes de la terra i, finalment, hauran de reproduir unes postres de Jordi Bordas.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking