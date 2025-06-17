DOCUMENTALS
‘Nits sense ficció’ revela aquesta nit la identitat del ‘negre de Banyoles’
El documental El negre té nom, que emet aquesta nit Nits sense ficció de TV3 a les 22.05 hores, reconstrueix la insòlita i impactant història d’un home africà mort que va ser desenterrat, dissecat i portat a Europa per ser exposat al públic, arribant el 1916 al Museu Darder de Banyoles, on anys després va acabar protagonitzant un conflicte diplomàtic en plena preparació dels Jocs de Barcelona. El conegut com a negre de Banyoles tenia un nom. Sempre el va tenir, però era un misteri. Amb l’ajuda del periodista Job Morris i un descobriment crucial en un article de Le Figaro del 1831, l’equip del documental localitza el veritable origen del difunt. A més, Nits sense ficció ofereix després Àfrica: Torneu-nos l’art robat, que tracta sobre el saqueig sistemàtic d’obres d’art del continent negre per part dels exèrcits de les potències colonials.