Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

La plataforma 3CAT ha recuperat sis capítols de la sèrie d’animació One piece, basada en els mangues escrits i il·lustrats per Eiichiro Oda que van ser rècord de vendes al Japó i que actualment encara continuen editant-se. Introdueix l’espectador al món dels pirates amb Monkey D. Luffy, conegut també com “el noi de goma”.