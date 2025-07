Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Conills, el malson del pagès mostra avui a 30 minuts, a les 22.05 a TV3, com creix la població de conills a Catalunya. La situació al voltant de Miralcamp i Verdú, on la població de l’animal s’ha disparat, és complicada. La plaga va començar fa 10 anys i per controlar-la s’utilitza la caça, però el remei no resol el gran problema.