TV3 emet en directe la cursa ‘sky’ de l’Epic Trail Vall de Boí

TV3 ofereix avui, a partir de les 8.30, la carrera sky de l’Epic Trail Vall de Boí. Amb 24 quilòmetres i 1.900 metres de desnivell positiu, es presenta com la més oberta i competitiva. En categoria masculina, compta amb favorits com Arnau Aranda, Joan Frago, Javier Vives, Arnau Montiel, Esteban Herrero, Albert Ballús i Beñat Albisu, que lluitaran per un lloc al podi. En la prova femenina, el duel estarà servit entre corredores com Natalia González, Yuan Yuan Wu, Andrea Rico, Irati Azkargorta i Anna Pujol. Josep Maria Puig, Maria Fernández Vidal i Jordi Grau comentaran la prova, que comptarà amb l’anàlisi tècnica de Marc Pinsach i Anna Comet. Un desplegament tècnic i humà que permetrà seguir en viu el recorregut complet, des de la sortida i arribada a Barruera fins als trams més espectaculars a les crestes de Boí-Taüll.