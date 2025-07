Jordi Hurtado rep el Premio Nacional de Televisión 2025

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El periodista Jordi Hurtado ha estat condecorat, per unanimitat, amb el Premio Nacional de Televisión 2025, que atorga el ministeri de Cultura. El presentador de Saber y ganar ha expressat la seua gratitud pel premi, per estar a RTVE i al concurs, i l’honor que suposa per a l’equip, el programa i “una gran marca de la televisió pública”. El jurat, presidit per la subsecretària de Cultura, Carmen Páez Soria, l’ha considerat una “figura clau de la indústria cultural espanyola”, després de 40 anys del seu debut a Televisió Espanyola al concurs Si lo sé no vengo. Amb el guardó, el ministeri reconeix la tasca en l’àmbit televisiu i la seua essencialitat en la difusió de la cultura, juntament amb la seua vinculació amb el desenvolupament de les indústries d’aquest àmbit. La guanyadora de l’any passat va ser Paloma del Río, dona pionera en el periodisme esportiu.