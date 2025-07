Fotografia, estilisme, cine i música en directe a ‘Nervi’

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El programa Nervi de TV3 emet aquesta nit (23.40) un capítol centrat en diferents tipus de pràctiques artístiques, com l’estilisme o el cine. Per començar, les fotògrafes Lurdes R. Basolí i Paula Artés i la comissària d’art i investigadora Marta Dahó participaran en la taula Mirar on ningú no mira, moderada per la periodista Júlia Bertran.

Després, Andrea Gumes entrevista l’especialista en vestuari per a televisió, publicitat i moda Berta Vallvé. Seguidament, l’artista de còmics Jacint Casademont parlarà sobre la nova versió de la pel·lícula slasher Sé el que vau fer l’últim estiu, que s’estrena demà en cines. El programa finalitzarà amb una actuació musical.

Aquesta setmana, el finalista d’Eufòria 2022 Triquell interpretarà la seua cançó Fums des de Caldes de Montbui. Abans (22.43), s’emetrà un capítol de Natura Sàvia.