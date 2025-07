Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El canal 33 ofereix avui les 22.31 Montserrat Roig: l’hora violeta, un documental que recorda la vida de l’escriptora i periodista catalana, que va destacar per les seues obres i per reivindicar un feminisme combatiu i sense complexos. El reportatge inclou entrevistes fetes a persones del cercle més íntim de la protagonista per entendre com era ella.