CULTURA
L’arribada de la Corsa Aran per sa Lengua, avui a Lleida Televisió
Lleida Televisió emet aquesta tarda, a partir de les 18.45, el final de la Corsa d’Aran per sa Lengua, una prova no competitiva que s’organitza cada any des del 1993 a Aran amb l’objectiu de defensar l’aranès. Està organitzada pel col·lectiu Lengua Viua cada últim diumenge de juliol, amb sortides de participants des de Les, Montgarri i el port de Vielha. Els grups s’uneixen a la plaça del Conselh, on s’efectuaran els parlaments i s’atorgarà un guardó a la persona o institució que durant l’any hagi destacat en la defensa i promoció de l’ús de l’aranès. El canal del Grup SEGRE oferirà després el concert de Nadau, un grup de música que s’ha convertit en símbol de la lluita pel reconeixement de la llengua i la realitat occitana. Format a Tarbes, l’integren Miquèu Maffrand, Jacques Roth i Paloumet Ninon.