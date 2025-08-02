REPORTATGES
Telecinco opta per ‘Universo Calleja’ per suplir el buit de ‘Socialité’
Telecinco ha apostat per recuperar Universo Calleja per substituir Socialité, programa que estava presentat per María Verdoy i Antonio Santana, i que va acabar el 27 de juliol, per la qual cosa Mediaset tenia un buit lliure per ocupar els caps de setmana. D’aquesta manera, el format presentat per Jesús Calleja tindrà una reposició després d’estrenar-se a la primavera. La premissa d’aquest projecte és portar un grup de famosos a viure experiències que mai abans no hagin viscut en diferents països. En un primer viatge, Calleja es va emportar Sandra Barneda, Carlos Latre, Antonio Orozco, Ágatha Ruiz de la Prada, Omar Montes i The Grefg al Nepal. En el segon, l’aventurer lleonès va tenir com a companys José Mota, Santiago Segura, David Bisbal, Laura Escanes, Mercedes Milá, Rossy de Palma, Eva Hache, Belén Rueda i Rosanna Zanetti a Egipte.