HISTÒRIA
Atresplayer estrena avui el documental ‘Érase una vez en Marbella’
Atresplayer estrena avui la seua nova producció original Érase una vez en Marbella, una sèrie documental de quatre capítols. La proposta reconstrueix vuit històries reals per mostrar les llums i les ombres de la ciutat de la Costa del Sol.
Els episodis més reconeguts de la història recent de Marbella seran exposats amb l’objectiu d’entendre l’auge i la decadència d’aquest municipi on el luxe, la política, el crim i la premsa del cor van conviure per formar un escenari únic. El programa indaga en el que va passar i mai es va explicar per donar veu als protagonistes reals, per exemple, als testimonis que van viure des de dins l’esclat del cas Malaya.
El primer capítol, titulat Los ricos también lloran, està centrat en el segrest de Mélodie Nakachian i el context de la festa on es van fer les fotos en topless de Lady Di.