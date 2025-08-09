DOCUMENTALS
La 2 emet ‘La bomba’ en el 80è aniversari de l’atac al Japó
Coincidint amb el 80è aniversari dels atacs sobre Hiroshima i Nagasaki, La noche temática de La 2 emet aquesta nit (00.55) La bomba, un documental que explica la història del dispositiu més potent i destructiu mai utilitzat contra la població: la bomba atòmica. El 6 d’agost del 1945, els Estats Units la van llançar sobre la ciutat d’Hiroshima al Japó. Tres dies després, el 9 d’agost, la segona ciutat assolida va ser Nagasaki. La bomba es va crear a Los Alamos, al desert de Nou Mèxic. Va conduir a més de mil proves nuclears al llarg de cinc dècades. La Guerra Freda va portar el món al caire de l’abisme i va produir un gegantí arsenal de bombes, la majoria de les quals podrien destruir en un instant una ciutat. La bomba és una producció de l’any 2015 dirigida per Rushmore DeNooyer amb arxius restaurats i testimonis.