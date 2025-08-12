SEGRE
Retards d’una hora en els trens de de Rodalies entre Lleida i Terrassa per una incidència en la senyalització

Crítiques a Canal Sur per no cobrir l’incendi de la mesquita

L’interior de la mesquita després del foc. - EFE / POLICIA NACIONAL

REDACCIÓ

La polèmica per la cobertura, o la falta d’aquesta, que va fer Canal Sur de l’incendi de la mesquita de Còrdova, continua cremant a les xarxes socials. Divendres passat un foc originat a les 21.15 hores va cremar una capella del monument declarat Patrimoni Universal per la Unesco. Mentre els mitjans espanyols i autonòmics l’emetien en directe, el canal andalús va continuar amb la retransmissió en directe d’una corrida de toros. Els espectadors no van ser informats fins passades les 22.30 hores amb la lectura d’una breu nota informativa.

El sindicat de treballadors del canal va denunciar la situació, afirmant que ells haguessin pogut oferir la informació en directe i que no entenen les decisions preses per la direcció. Per la seua banda, la directora adjunta de la cadena, Isabel Cabrera, va celebrar les bones audiències dels toros.

