‘Emparejados’ torna a Antena 3 i revela convidats com Loles León
Antena 3 està preparant el pròxim curs televisiu, que inclou una nova temporada d’Emparejados, el programa presentat per l’exfutbolista Joaquín Sánchez i la seua dona, Susana Saborido. El canal ja està fent promoció de la nova entrega i ha revelat alguns dels convidats que visitaran el plató.
Així, entre els noms es pot citar les actrius Loles León i Bibiana Fernández, les germanes Carmen Morales i Shaila Dúrcal, els còmics José Corbacho i Paz Padilla i un matrimoni tan mediàtic com el de Manuel Díaz, El Cordobés, i Virginia Troconis. Altres participants seran Victòria Frederica de Marichalar amb Rochi Laffón i Bertín Osborne amb la seua filla Alejandra Ortiz. La proposta inclou seccions com Beso o cobra, La pirámide del picante o una bateria de preguntes íntimes, tot amb una participació activa del públic.