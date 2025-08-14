MÚSICA
Lleida TV emet el concert homenatge a Conxita Badia
Lleida TV estrena aquesta nit, a les 22.00 hores, el concert dedicat a la memòria de la soprano i pianista Conxita Badia en el marc del cinquanta aniversari de la seua mort. El recital va inaugurar el festival (z)ona ponts el passat 21 de juny, coincidint amb el Dia Internacional de la Música.
La cantant Maria Hinojosa Montenegro va ser la protagonista de l’actuació, que va estar acompanyada de Francisco Poyato al piano. Així, els músics van oferir tota una selecció de lieds, composicions breus per a veu i piano, de compositors tan reconeguts com Granados, Falla, Toldrà, Casals o Mompou, molts dels quals escrits o dedicats a Conxita.
El canal també emetrà a les 23.47 hores el resum complet de l’edició 34 del festival Dansàneu, un programa especial de 90 minuts amb els millors moments del certamen.