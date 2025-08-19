RTVE
Marc Giró torna al setembre amb una nova entrega de ‘Late Xou’
La 1 estrenarà al setembre la nova temporada de Late Xou, que ja s’està promocionant als canals de RTVE. En l’últim anunci, el presentador del programa, l’humorista Marc Giró, es desperta del coma que el tenia adormit des del mes d’abril passat, quan es va acomiadar de l’audiència per fer un alto al camí i planificar la seua continuïtat.
Malgrat que l’equip de Late Xou ha rebut ofertes d’altres cadenes, seguirà sota el paraigua de RTVE durant almenys una temporada més. “Ens han trucat totes, però jo al màxim amb la pública”, va explicar Giró en una entrevista en la qual es va referir a la dura negociació que va mantenir amb Torrespaña. Fidel al seu estil, comptarà amb els seus col·laboradors habituals (Henar Álvarez, Candela Peña, Yolanda Ramos i Pepe Colubi) i buscarà més protagonisme del públic al plató.