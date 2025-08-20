CONCURSOS
El millor restaurant al costat del riu Noguera Pallaresa, a TV3
TV3 recupera aquesta nit el capítol de la setena temporada de Joc de cartes en el qual Marc Ribas va buscar el millor restaurant al costat del riu Noguera Pallaresa. La primera parada del cuiner i presentador va ser a Tremp, al restaurant L’Alosa de l’Hotel Segle XX. A Pont de Claverol (entre Conca de Dalt i la Pobla de Segur) va visitar el restaurant Lo Racó del Pont i els últims concursants del programa van ser els representants de Cal Jou, a la població de Conques, a Isona i Conca Dellà. Joc de cartes ofereix a les 22.05 el tercer capítol de la novena temporada, en la qual Ribas buscarà les millors tapes del Vallès. A continuació, TV3 emet la segona entrega de la vuitena temporada, amb la recerca del millor restaurant de proximitat de les muntanyes de Prades. Entre els candidats es trobava Cal Malgret, a la localitat de Montblanc.