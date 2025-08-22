NOVETATS
Belén Esteban, María Patiño i Kiko Matamoros, en un nou programa
Belén Esteban, María Patiño i Kiko Matamoros tornen a la televisió amb No somos nadie, que s’estrenarà l’1 de setembre a Ten, el canal en el qual ja van treballar amb Ni que fuéramos shhhh. El grup es retroba així als platós després que el mes de juny passat es cancel·lés La familia de la tele, una aposta de RTVE que no va durar en antena més de cinc setmanes. El nou format estarà dirigit per Patiño, que estarà acompanyada de Carlota Corredera, i comptarà amb Esteban i Matamoros al capdavant d’un nou equip de col·laboradors. No hi haurà Lydia Lozano ni Chelo García Cortés. Ara per ara, malgrat que no s’ha confirmat, tot apunta que Lozano continuarà lligada a diferents formats de RTVE, encara que descarta unir-se a D Corazón i continuarà gaudint de l’acollida que està tenint el seu llibre La venganza de la llorona.