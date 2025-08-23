DOCUMENTALS
La sexualització de la dona en la història del cine, aquesta nit a La 2
El programa La noche temática de La 2 ofereix aquesta nit, a partir de les 00.50, el documental Sexo, cámara, poder, un fascinant estudi sobre l’enquadrament dels cossos femenins en el cine a través de la història i com aquesta visió distorsionada condueix a l’abús i la discriminació contra les dones. Hi participen psicòlogues, directores de cine, professores universitàries i fins i tot actrius víctimes de la indústria, com Rosanna Arquette, una de les dones que va denunciar en el seu dia el productor Harvey Weinstein per assetjament sexual. Un dels testimonis més interessants és el de Laura Mulvey, una de les grans teòriques de l’anàlisi cinematogràfica i autora de Placer visual y cine narrativo, un assaig que demostra la cosificació de la dona a les pel·lícules. Està dirigit per Nina Menkes i va participar en el Festival de Sundance del 2022.