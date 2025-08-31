CULTURA
La ‘batalla’ de catedrals entre la Seu Vella i Girona torna al Canal 33
El Canal 33 reposa avui, a les 9.35, el programa Batalla monumental del 2021 en què van competir la Seu Vella i la catedral de Girona per un lloc a la final. Candela Figueras va viatjar fins a Lleida i va comptar amb el dissenyador Custo Dalmau com a suport en la defensa del monument. La Seu Vella es va proclamar el febrer del 2021, amb el 64% dels vots, el monument guanyador de la primera edició del programa de TV3, imposant-se al recinte modernista de Sant Pau de Barcelona, que va sumar un 36%. A la final també van arribar Sant Pere de Rodes, Tarraco, Poblet i Cardona. Maria Pau Huguet va ser l’encarregada de fer la defensa en l’últim programa. L’audiència de la segona edició del programa va decidir que el Poble Vell de Corbera d’Ebre fos el nou monument favorit de Catalunya a la final del 2022, que es va emetre des de la Seu Vella.