FUTBOL
Esport3 segueix aquesta nit el partit del Barça
Esport3 es volca avui amb el partit de Lliga del Barça al terreny de joc del Rayo Vallecano, previst a partir de les 21.30 hores. El canal esportiu de 3CAT ofereix a les 20.15 les declaracions de Hansi Flick abans del partit i a les 20.30 arrancarà l’edició prèvia de Gol a gol, que estarà presentat per Jordi Grau. A les 21.25 hores, començarà Un dia de partit per seguir, comentat, el xoc dels blaugranes, i a les 23.25, la segona edició de Gol a gol per analitzar el duel a Vallecas. El matx pot veure’s a DAZN.