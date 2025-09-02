DOCUMENTALS
El xocolater Lluc Crusellas, protagonista de ‘Nits sense ficció’
El programa Nits sense ficció ofereix avui a les 22.05 a TV3 el documental Lluc, una crònica de la pastisseria sobre Lluc Crusellas, un pastisser de 26 anys que s’enfronta al repte més gran de la seua carrera: guanyar el World Chocolate Masters. El reportatge acompanya Crusellas i el seu esperit competitiu, que manté des de la seua etapa com a esportista d’elit en el món del ciclisme. I compta amb el testimoni d’alguns dels millors pastissers del món, que parlen del seu ofici, com Pierre Hermé, Carlos Mampel, Jordi Roca, Albert Adrià, Jean-Michel Perruchon, Jordi Butrón, Christophe Michalak, Christophe Morel i Ramon Morató. Nits sense ficció emet a continuació els documentals Eddy Merckx, pedalar o morir; i Purunga, l’home dels penya-segats, aquest últim sobre un dels últims mariscadors que continuen pescant als cingles de Huarmey (Perú).