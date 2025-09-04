ESPORTS
El primer amistós de pretemporada de l’Hiopos Lleida, a 3CAT i Esport3
L’Hiopos Lleida disputa avui, a partir de les 20.30, el seu primer amistós de preparació davant el Joventut a la localitat de Sant Julià de Vilatorta, duel que es podrà seguir de forma íntegra a través de la plataforma 3CAT. Per la seua banda, Esport3 ofereix la segona meitat del matx, una vegada acabi el partit de futbol entre els juvenils de Barça i River Plate a Córdoba. A més de veure en acció els nous jugadors de l’Hiopos, els aficionats també podran gaudir de Ricky Rubio amb la samarreta verd-i-negra de la Penya. 3CAT va confirmar ahir que oferirà la Lliga Catalana ACB a través d’Esport3 i la seua plataforma. L’equip de Gerard Encuentra s’enfronta el dimecres 17 al Manresa i el dijous 18 al Girona, tots dos a les 18.30. Esport3 també té previst emetre la Lliga Catalana Femenina, en la qual el Cadí s’enfronta al Joventut el dissabte 20.