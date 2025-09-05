MOTOCICLISME
El Gran Premi de Catalunya de MotoGP, des d’avui a TV3 i Esport3
Els canals de 3CAT es bolquen des d’avui en el Gran Premi de Catalunya, que es disputa a Montmeló. Esport3 emet avui, a les 8.50, els primers entrenaments de les tres categories (MotoGP, Moto2 i Moto3). A partir de les 13.05 tindrà lloc la segona sessió cronometrada. TV3 agafarà el relleu demà, ja que oferirà en directe, a partir de les 10.00, la classificació de MotoGP, i al migdia les de Moto2 i Moto3. A les 14.45 es disputarà la cursa esprint de MotoGP, també a TV3. La programació especial de diumenge arrancarà a les 9.30 amb la prèvia del Gran Premi i a les 11.00 es disputarà la carrera de Moto3. A partir de les 12.15 tindrà lloc la de Moto2 i la de MotoGP està prevista per a les 13.45. Esport3 també emet avui, a les 20.25, l’amistós de pretemporada de la Lliga ACB entre Manresa i Andorra a Sant Julià.