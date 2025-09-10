AUDIÈNCIES
‘La revuelta’, a quatre dècimes d’‘El Hormiguero’
La revuelta va estrenar dilluns la segona temporada a La 1 amb energies renovades i va plantar cara a El Hormiguero d’Antena 3 en el seu primer duel del curs. El programa de David Broncano va marcar la seua millor quota des del gener (16,4%) i es va quedar només a 4 dècimes amb el format de Pablo Motos (16,8%). First Dates es va quedar lluny (8,4%) i La Sexta es va donar una alegria amb El intermedio amb la seua millor dada en aquesta arrancada de temporada (7,5%).