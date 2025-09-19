ESPECIALS
Lleida TV ofereix avui en directe la celebració del 40 aniversari d’ICG
Lleida Televisió emet avui en directe la celebració del 40 aniversari de l’empresa ICG Software des de la Llotja. Inclou la projecció del documental Va néixer un somni, una entrevista a Andreu Pi, president de la firma; el concert Barrokdance a càrrec de l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell i la companyia Brodas Bros, i un espectacle inèdit a Lleida amb més de 300 drons al cel. L’emissió arrancarà a les 18.30 amb Moisés Camuñas i Noèlia Burgos al capdavant de l’especial. Els dos presentadors de Lleida Televisió seran a la catifa roja de l’esdeveniment, en què s’espera l’assistència del president del Parlament, Josep Rull; els presidents Artur Mas i Josep Montilla, i Antoni Siurana, exalcalde de Lleida. L’acte de celebració a la Llotja serà conduït per Ferran Aixalà, a partir de les 19.00, i els drons estan previstos per a les 21.15.