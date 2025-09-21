ESPORTS
Lleida Televisió ofereix la final de la Lliga Catalana entre Fraga i Palau
Lleida Televisió emet avui, a partir de les 16.00, la final de la Lliga Catalana femenina d’hoquei patins, en la qual s’enfronten el Fraga i el Palau de Plegamans. El conjunt que dirigeix el lleidatà Jordi Capdevila va aconseguir l’accés a semifinals després de derrotar als penals el Vila-sana (2-2) divendres. Per la seua part, el Palau, que exerceix d’amfitrió del torneig, va aconseguir l’altra plaça després de guanyar de forma contundent el Cerdanyola (4-1). Lleida Televisió també ofereix avui, a partir de les 8.15, la Cursa de la Mercè de Barcelona. La prova, que comença a les 8.30, tindrà una prèvia d’un quart d’hora i el programa s’allargarà fins que arribi l’últim atleta de la carrera de 10 quilòmetres. També es farà un seguiment de la milla familiar, que comença a les 10.45. A les 12.25 s’emet la final de la Copa Catalunya femenina de waterpolo.