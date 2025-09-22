PLATAFORMES
‘Vivir y morir en Gaza’, nou pòdcast d’Almudena Ariza
RTVE Play estrenarà dijous Vivir y morir en Gaza, un testimoni en primera persona de la tragèdia humanitària a la Franja. Un projecte periodístic i humà conduït per Almudena Ariza i el metge anestesista i d’urgències Raúl Incertis, un dels pocs espanyols que han pogut viure en primera persona la realitat de Gaza. El projecte consta d’un videopòdcast de sis capítols per a RTVE Play, la versió pòdcast a RNE Audio i un site interactiu de Lab RTVE, amb continguts addicionals i material exclusiu. El documental recorre l’experiència d’Incertis durant la seua feina com a voluntari en dos hospitals al llarg de quatre mesos. El videopòdcast està narrat i documentat per Ariza i compta amb Fran Izuzquiza com a guionista, Alberto Espinosa en el disseny sonor i Mario Herrero en l’edició de vídeo.