'Pubertat', de Leticia Dolera, s'estrena a HBO Max: un nen de 13 any pot ser un agressor sexual?
Es tracta d'una coproducció catalana amb la Nit de Sant Joan i el món casteller com a escenaris
'Pubertat' arriba aquest dimecres a HBO Max i reflexiona sobre si un nen de 13 anys pot ser un agressor sexual i si ho és de qui seria la responsabilitat: del nen, de la família o de la societat. En declaracions a l'ACN, Leticia Dolera assenyala que, a la sèrie a partir d'una denúncia contra uns menors adolescents per agressió sexual, es destapa "la fragilitat d'una comunitat". La producció d'HBO Max està coproduïda per 3Cat, i gira entorn de la nit de Sant Joan a Catalunya i en el món casteller.
A 'Pubertat', l'harmonia d'una comunitat es veu truncada per una denúncia d'agressió sexual a les xarxes socials que apunta a tres adolescents com a culpables. Els adults, a càrrec dels assenyalats com agressors i víctimes, hauran de lidiar amb la tensió de la situació.
Dolera assenyala que a partir d'aquesta denúncia d'agressió sexual es destapa "la fragilitat d'una comunitat", que té "uns valors, que està formada per famílies que s'estimen i que van tots a una, perquè van cada cap de setmana a fer un castell tots junts". La sèrie, apunta, mostra la fragilitat d'aquesta convivència i estabilitat arran d'aquest conflicte "que els contraposa amb les seves idees i els obliga a posicionar-se i els posa un mirall davant sobre quina és la seva relació amb els seus fills i la seva pròpia relació amb la sexualitat". La directora diu que també li interessava mostrar aquests adults que també "estan perduts i que tenen ferides, que no saben què fer i tenen molts tabús sobre la seva pròpia sexualitat".
La cineasta explica que la sèrie "parla de la família, dels patrons que es passen generacionalment psicològics, culturals, de la sexualitat, del consentiment, de la masculinitat i el poder de la comunitat".
La directora opina que si una persona vol defensar una tesi política pot fer un assaig o fundar un partit o una associació, però creu que una cosa diferent és la ficció. La ficció, considera, és un terreny en el qual hi ha una mirada política, però també "una mirada humanista i de complexitat". "Tu pots tenir uns ideals i unes idees que són les que et serveixen per saber cap a on vols caminar com a societat o com a persona, però en aquest anar cap allà et trobaràs també que no ets perfecta i que tens també les teves ferides, les teves emocions".
