ENTREVISTES
Jordi González torna avui a TV3 com a presentador de ‘Col·lapse’
Jordi González s’estrena avui com a presentador de Col·lapse a TV3, a les 22.05, en substitució de Ricard Ustrell, que va decidir centrar-se en la seua carrera radiofònica a Catràdio. El nou conductor del programa torna a 3CAT més de dos dècades després de Les 1.000 i una, el seu últim programa a l’autonòmica, i després de superar aquest any una broncopneumònia bilateral provocada per un bacteri en un viatge a Colòmbia. En el seu primer Col·lapse tindrà com a convidats Marta Torné, presentadora d’Eufòria Dance Kids; l’activista Valeria Vegas i el doctor Manuel Sans. Posteriorment, a les 00.45 arranca una nova temporada de Marcians. Els protagonistes seran la compositora Maria Arnal, la coreògrafa Roser López Espinosa, la fotògrafa Sílvia Prió, el col·lectiu d’acròbates Eunoia Kolektiva i l’artista visual Octavi Serra, Aryz.