ESPECIALS
Lleida Televisió ofereix en directe el seguici de les Festes de la Tardor
Aquest dilluns, a les 12.00 h
Lleida Televisió emet avui en directe, a les 12.00, el seguici de les Festes de la Tardor. Els balls i les peces d’imatgeria faran la seua primera aparició a la plaça de la Paeria i seguidament arrancarà la cercavila amb el ball de diables, l’Àliga, el ball de valencians, el ball de bastons, la Moixiganga, el ball de moros i cristians, el ball de cavallets, els gegants, els capgrossos i Lo Marraco. Es tracta d’una de les activitats culturals i tradicionals amb més seguiment durant la festivitat de Sant Miquel. A més, el canal del Grup SEGRE ofereix a les 22.30 els Premis +Bàsquet des del Teatre Casal de Vilafranca del Penedès. La Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ) reconeixerà la trajectòria de figures destacades de l’esport i visibilitzarà les històries més destacades que han aparegut en el programa +Bàsquet al llarg de la temporada 2024-25.